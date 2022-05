Pogoda na dziś - sobota 21.05. Nastała nowa rzeczywistość

Pogoda na dziś: w sobotę 21 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu o wysokości 5-10 litrów na metr kwadratowy, dlatego też wychodząc z domu, warto mieć ze soną parasol. Uwaga: w Karpatach oraz na północnym zachodzie kraju możliwe są kolejne burze. W najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Kaszubach, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C w Małopolsce. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.