Pogoda na dziś - sobota 21.01. Uderzenie zimy. Spadnie sporo śniegu, powieje silny wiatr

W sobotę czekają nas pochmurne niebo oraz umiarkowane i intensywne opady śniegu, a na wschodzie również deszczu ze śniegiem i deszczu, które przemieszczać się będą ze wschodu na zachód. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w drugiej części dnia opady ustaną, mogą pojawić się przejaśnienia. Prognozowana suma opadów w ciągu 24 godzin na zachodzie i północy może wynieść 5-10 centymetrów, a w pozostałych regionach do 10-15 cm. Lokalnie w centrum i na południu opady mogą być silniejsze - do 20 cm. Termometry pokażą od -1/1 st. C na południu, wschodzie i w centrum do 2/4 st. C na północnym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany wiatr. W porywach - szczególnie w północnej części kraju - może być silniejszy i osiągać 40-50 kilometrów na godzinę, co przyczyni się do powstawania zawiei śnieżnych. Na Wybrzeżu będzie wiać jeszcze mocnej - z prędkością do 70 km/h.