Pogoda na dziś - sobota 20.08. Chmury, deszcz i burze w części kraju. Do 32 stopni

Sobota na wschodzie zapowiada się przeważnie słonecznie. W pasie zachodnim i centralnym pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań spadnie deszcz do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i powieje z prędkością 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami - zwłaszcza na Śląsku, Kujawach i w Małopolsce - burzom towarzyszyć mogą opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, będzie południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.