Pogoda na dziś - sobota 20.05. Deszczowo w części kraju. Od 18 do 24 stopni

W sobotę rano mogą utrzymywać się mgły. W ciągu dnia spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które w ciągu dnia w południowych i centralnych regionach wzrośnie do dużego. Niewykluczone są tam także przelotne opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje ze wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale okresami porywy mogą być dość silne. W burzach może powiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.