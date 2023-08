Pogoda na dziś - sobota, 19.08. Na wschodzie burze, na zachodzie pełnia słońca

Sobota upłynie pod znakiem słonecznej aury. We wschodniej części Polski wystąpi przejściowy wzrost zachmurzenia i tam też przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.