Pogoda na dziś - sobota 19.02. Silne porywy wiatru, do 10 stopni

Pogoda na dziś, sobotę 19.02, zapowiada się bardzo wietrznie. Synoptycy prognozują, że porywy mogą osiągać do 110 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą do 10 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota 19.02 zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Lokalnie spadnie deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni silny i porywisty wiatr, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60-100 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 110 km/h.

Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeo na sobotę

Wilgotność powietrza w sobotę wyniesie powyżej 90 procent. Odczujemy chłód, warunki biometeo będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie będzie zmienne, spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr będzie silny i porywisty, w porywach jego prędkość dojdzie do 70, a maksymalnie do 110 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 991 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie zmienne i deszcz. Termometry wskażą do 9 st. C. Powieje zachodni wiatr, który będzie dość silny i porywisty, w porywach wyniesie do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Prognozowane jest zachmurzenie zmienne i deszcz. Temperatura sięgnie 8 st. C. Powieje dość silny i porywisty wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano będzie słonecznie, później zachmurzenie wzrośnie i spadnie przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C. Zachodni wiatr będzie silny i porywisty, w porywach dojdzie do 60-90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 9 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach wyniesie do 60-80 km/h. Ciśnienie w południe dojdzie do 995 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl