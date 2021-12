Pogoda na dziś - sobota 18.12. Nad Polską będzie się przemieszczać strefa opadów. Do 7 stopni

W sobotę zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego, poza tym pojawią się liczne zamglenia, lokalnie mgły - początkowo w pasie Wybrzeża, następnie również w głębi kraju. Opady pojawią się w najpierw rejonie Suwałk, następnie ich strefa przemieszczać się będzie w kierunku południowo-wschodnim i obejmie swoim zasięgiem Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę oraz częściowo Mazowsze i Ziemię Kielecką. Będą one słabe, sporadyczne, głównie deszczu, a na południu Polski deszczu ze śniegiem. W górach sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza południowym wschodzie do 5-7 st. C na północnym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni, skręcający na zachodni wiatr.