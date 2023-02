Pogoda na dziś - sobota 18.02. Wichury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Pogoda na dziś. Sobota 18.02 w całym kraju zapowiada się pochmurno i wietrznie, a miejscami deszczowo. Szczególnie silne porywy spodziewane są na północy i wschodzie. W całej Polsce zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, a ponadto odczujemy chłód i wilgoć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę na południu i zachodzie Polski początkowo będzie pochmurno z opadami do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, miejscami przechodzącymi w deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia aura ta zaznaczy się także w centralnych regionach. W północnej i wschodniej Polsce wystąpi duże zachmurzenie, jednak na północy niebo będzie się rozpogadzać. Na północnym wschodzie spodziewane są słabe opady przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce, poprzez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu.

Pogoda na dziś: silny wiatr

Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr. Na północy i wschodzie kraju okaże się silny i porywisty, rozpędzając się do 90 kilometrów na godzinę, zaś na Wybrzeżu - do 100 km/h. W południowej i zachodniej Polsce wiatr będzie dość silny, w porywach rozwijający się do 50-70 km/h. Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, niewykluczone są także burze.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w sobotę utrzyma się na poziomie 70-90 procent, z czego najwyższa będzie w południowo-zachodniej Polsce. We wszystkich regionach odczujemy chłód, będzie wietrznie i wilgotno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się z dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje zachodni, silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 70-90 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie dość pogodną aurę. Termometry pokażą do 7 st. C. Powieje silny wiatr z zachodu, w porywach rozwijający prędkość nawet do 80-100 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie, a po południu mogą wystąpić opady deszczu. Termometry wskażą do 7 st. C. Wiatr powieje z zachodu, początkowo będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, a po południu - umiarkowany. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu musimy przygotować się na pochmurną aurę z opadami deszczu. W ciągu dnia termometry wskażą do 8 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich, okresami będzie dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na pochmurną aurę, możliwe są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny zachodni wiatr, w porywach osiągający do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 984 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl