Pogoda na dziś - sobota 17.06. Opady w większości kraju, w niektórych regionach zagrzmi

Pogoda na dziś. Sobota 17.06 zapowiada się na ogół pochmurno. Deszcz spadnie prawie w całej Polsce, będą również burzowe regiony. Na termometrach zobaczymy od 19 do 24 stopni Celsjusza.

W sobotę we wschodnich regionach będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, podczas których spadnie 5-25 l/mkw. W północnej części kraju pojawią się burze z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podlasiu do 24 st. C w centrum kraju. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, w trakcie burz silny, w porywach rozpędzając się do 60-80 kilometrów na godzinę.