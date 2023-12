Pogoda na dziś - sobota 16.12. Deszcz, śnieg, wiatr, wysoka wilgotność

Sobota przyniesie duże zachmurzenie. Okresami spadnie słaby deszcz lub mżawka do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach południowo-wschodnich deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg do 2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70-80 km/h.