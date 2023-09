Pogoda na dziś - sobota 16.09. Początek weekendu będzie pogodny i ciepły

Pogoda na dziś. Sobota 16.09 zapowiada się słonecznie i pogodnie. W ciągu dnia odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą korzystne niezależnie od regionu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do nawet 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota 16.09

W sobotę w całej Polsce prognozowana jest słoneczna, pogodna aura. W ciągu dnia termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 25 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Wiatr powieje z południowego wschodu, okaże się przeważnie umiarkowany, jedynie okresami spodziewane są silniejsze powiewy do 40 kilometrów na godzinę.