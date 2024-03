Pogoda na dziś. Sobota w całej Polsce przyniesie opady deszczu, a w dużej części kraju mogą pojawić się również burze, podczas których wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą od 12 do 17 stopni Celsjusza.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu o sumie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W zachodniej części kraju mogą pojawić się burze, podczas których spadnie 5-15 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy wiatr, południowo-zachodni i zachodni.