Pogoda na dziś - sobota 13.05. Nawet 23 stopnie, burze w niektórych regionach

W sobotę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, które w południowych, wschodnich i północnych regionach będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu, a także w górach możliwe są burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw.