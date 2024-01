Pogoda na dziś - sobota 13.01. Popada śnieg, miejscami śnieg z deszczem

Pogoda na dziś

Sobota przyniesie w Polsce pochmurne niebo i słabe opady śniegu. Od zachodu będą one przechodziły w deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie rano mogą wystąpić opady marznące, które przyniosą ze sobą gołoledź. Termometry pokażą od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w regionach centralnych, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.