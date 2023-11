Pogoda na dziś - sobota 11.11. Przed nami deszczowy dzień. Na termometrach maksymalnie 10 stopni

Pogoda na dziś. W wielu regionach sobota upływać będzie pod znakiem chmur i opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 6 do 10 stopni. W większości kraju aura będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie.

W sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnianiami na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie pojawią się opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, można spodziewać się opadów o słabym i przelotnym charakterze. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu i zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.