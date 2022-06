Pogoda na dziś - sobota, 11.06. Niebo zasnują chmury, miejscami przydadzą się parasole

Pogoda na dziś - sobota, 11.06

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane, przejściowo duże. Słabe opady deszczu do czterech litrów na metr kwadratowy mogą wystąpić jedynie na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centralnej części kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.