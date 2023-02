Pogoda na dziś - sobota, 11.02. Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Powieje silniejszy wiatr

Pogoda na dziś

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem od 3 do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i w górach spadnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 9 st. C w północno-zachodniej Polsce. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę.