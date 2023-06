Pogoda na dziś - sobota, 10.06. Deszczowo i burzowo w części kraju, na termometrach nawet 29 stopni

Sobota w województwach południowo-wschodnich przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 10 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się tam też burze, podczas których spadnie do 10-25 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W pozostałych regionach prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr, którego porywy będą miejscami silniejsze.