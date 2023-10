Pogoda na dziś - sobota 07.10. Przed nami wietrzny dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś. Sobota 07.10 w całym kraju zapowiada się pochmurno, a momentami także deszczowo. W ciągu dnia towarzyszył nam będzie silny wiatr, rozwijający prędkość nawet 90 kilometrów na godzinę, oraz niekorzystny biomet. Termometry pokażą od 15 do 19 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota 07.10

Sobota zapowiada się przeważnie pochmurno, z przejaśnieniami jedynie na południu kraju. Od północy w głąb Polski wędrować ma strefa opadów do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a padać nie będzie jedynie na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centralnej Polsce do 19 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a na północnym wschodzie i wschodzie - nawet do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie sobota przyniesie pochmurne niebo z okresowymi opadami deszczu, głównie po południu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 18 st. C. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 60-80 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pochmurna i okresami deszczowa sobota. Niebo ma przejaśnić się po południu. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-90 km/h. W południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu zapanuje pochmurna aura, a okresowo może popadać deszcz. Termometry wskażą do 17 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, sięgający w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna sobota ze słabymi, okresowymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, z porywami rozwijającymi prędkość do 50-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, które jednak będzie się przejaśniać. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 19 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach osiągając do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą 988 hPa.

