Pogoda na dziś - sobota 06.11. Miejscami deszczowo, może silniej powiać

Pogoda w sobotę w północnej połowie kraju zapowiada się pochmurno, miejscami z chwilowymi przejaśnieniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 2 litrów wody na metr kwadratowy (głównie w pasie Polski północnej). Na południu pojawią się liczne rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego i małego, a opady nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie od 9-10 stopni Celsjusza na północy kraju do 11-12 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach może osiągać do 40-60 km/h, zaś na Wybrzeżu do 60-70 km/h.