Pogoda na dziś - sobota 04.02. Czeka nas zimny, przeważnie śnieżny dzień

Sobota przyniesie w całym kraju pochmurną aurę z przejaśnieniami. Nie będzie padać jedynie na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, ale w pozostałych obszarach wystąpią opady śniegu do 1-5 centymetra, a na obszarach górskich nawet do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący z północy będzie umiarkowany, jedynie okresami dość silny i w porywach rozwijający prędkość do 50-60 km/h - może on powodować zawieje śnieżne. W górach podmuchy osiągną do 90 km/h.