Pogoda na dziś - sobota 01.07. Początek weekendu pod znakiem chmur i deszczu

Pogoda na dziś

W zachodnich i północnych regionach kraju sobota zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, jedynie na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej może lokalnie padać do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym niebo zasnują kłębiaste chmury, które przyniosą ze sobą przelotny deszcz do 5-15 l/mkw. W południowo-wschodniej Polsce mogą dodatkowo pojawić się burze, którym towarzyszyć będą opady nawet do 30 l/mkw na obszarach górskich. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce, poprzez 24 st. C w centralnej Polsce, do 25 st. C Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Z zachodu powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, tylko w burzach silny i osiągający w porywach prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.