Pogoda na dziś - poniedziałek, 7.11. Miejscami silniej powieje, od 7 do 15 stopni

Na poniedziałek 7.11 synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W północnej części kraju jego porywy rozpędzą się do 40-60 kilometrów na godzinę.