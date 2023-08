Pogoda na dziś - poniedziałek, 7.08. Drastyczne ochłodzenie. Miejscami tylko 15 stopni

W poniedziałek na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej będzie pochmurno z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od południowego zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Niewykluczone są krótkotrwałe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach na Pomorzu i Wybrzeżu rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.