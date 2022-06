Pogoda na dziś - poniedziałek 6.06. Miejscami może popadać. Maksymalnie 27 stopni

Pogoda na dziś. W województwach zachodnich poniedziałek będzie pochmurny, spodziewane są też opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce, może zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.