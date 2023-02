Pogoda na dziś - poniedziałek 6.02. Przejaśnienia na niebie, od -5 do 3 stopni na termometrach

Pogoda na dziś. Poniedziałek w wielu regionach kraju będzie pochmurny, ale jest szansa na przejaśnienia. Miejscami może jeszcze poprószyć śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 do 3 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą neutralne w całym kraju.

W poniedziałek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. W górach i na Mazurach prognozowane są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.