Pogoda na dziś - poniedziałek 4.07. Może przelotnie padać i grzmieć. Od 24 do 31 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Miejscami przydadzą się parasole, ponieważ może słabo popadać deszcz. Lokalnie, szczególnie na północy i północnym wschodzie, możliwe są także pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 31 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowane powieje z południowego zachodu. Podczas burz porywy mogą rozpędzać się do 60-80 kilometrów na godzinę.