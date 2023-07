Pogoda na dziś - poniedziałek, 31.07. Będzie się chmurzyć, miejscami padać i błyskać

Na poniedziałek prognozuje się zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południu i wschodzie do dużego i całkowitego na północy i zachodzie, gdzie popada słaby deszcz z przerwami. W godzinach popołudniowych słaby, przelotny deszcz oraz burze pojawią się na krańcach południowo-wschodnich (dotyczy to głównie obszarów górskich i podgórskich). Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, na zachodzie dość silny wiatr, bo w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.