Pogoda na dziś - poniedziałek 3.01. Deszczowy i wietrzny dzień

Polscy naukowcy odkryli w zmumifikowanej mumii płód, który liczy ponad dwa tysiące lat. Zachował się on dzięki bardzo nietypowemu procesowi. Jak tłumaczą badacze, "kisił" się w kwaśnym środowisku. To proces podobny do tego, dzięki któremu do naszych czasów zachowały się dawne ciała w bagnach.