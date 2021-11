Pogoda na dziś - poniedziałek, 29.11. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Będzie zimno

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Najwięcej opadów wystąpi we wystąpi we wschodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje przeważnie z kierunku zachodniego, słabo i umiarkowanie, okresami będzie silniejszy.