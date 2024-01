Pogoda na dziś - poniedziałek, 29.01. Chłodno i wietrznie, od 3 do 10 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie on prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.