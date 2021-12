Pogoda na dziś - poniedziałek 27.12. Na obszarze całej Polski będzie mroźno

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenia, na południu i południowym wschodzie wzrastającego do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na północny i północnym wschodzie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.