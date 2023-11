Pogoda na dziś - poniedziałek 27.11. Dwie strefy opadów śniegu, na termometrach maksymalnie 2 stopnie

Pogoda na dziś. Poniedziałek 27.11 w całym kraju zapowiada się zimno - termometry pokażą od -4 do 2 stopni Celsjusza. Miejscami prognozowane są opady śniegu do 5 centymetrów. W większości regionów warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - poniedziałek 27.11

Poniedziałek w całej Polsce przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a w pasie od Warmii i Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy i Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie również zanikające opady śniegu do 1-5 centymetrów. Od zachodu nad kraj wkraczać będzie kolejna strefa opadów, która przyniesie ze sobą do 2-5 cm śniegu na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centralnych regionach do 2 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, a na zachodzie skręcać będzie na południowo-wschodni.