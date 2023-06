Pogoda na dziś - poniedziałek 26.06. Pogodna aura i gorąco ustąpią z nadejściem deszczowo-burzowego frontu. Zrobi się niebezpiecznie

W poniedziałek w wielu regionach kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Tylko na zachodzie pojawi się umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które z upływem czasu wzrośnie do dużego. W tych regionach możliwe są też przelotne opady deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z opadami gradu i ulewami do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 29/30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy mogą rozpędzać się do 70-90 kilometrów na godzinę.