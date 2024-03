Pogoda na dziś. W poniedziałek 25.03 wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 6 do 9 stopni. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresowo silniejszy. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek 25.03 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - sobota, 25.03

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 25.03 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 8 st. C. Powieje południowy i południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie wyniesie w południe 991 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie wiał słabo ze zmieniających się kierunków. Na barometrach zobaczymy w południe 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, możliwe są też rozpogodzenia. Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 991 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie do umiarkowanego, możliwe są rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresowo silniejszy, rozpędzi się do 50 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Na poniedziałek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 8 st. C. Wiatr słaby, powieje z zachodu. Ciśnienie osiągnie w południe 975 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 25.03 tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl