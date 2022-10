Pogoda na dziś - poniedziałek, 24.10. Spora różnica temperatury. Przeważnie deszczowo

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz lub mżawka o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na południu i południowym wschodzie nie prognozuje się opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie i Pomorzu okresami dość silnie.