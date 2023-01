Pogoda na dziś - poniedziałek 23.01. Mgły w części regionów, niekorzystny biomet w całej Polsce

W poniedziałek spodziewana jest pochmurna aura, ale w ciągu dnia niebo może nieznacznie się przejaśniać. Na południu Polski przez cały dzień utrzymywać się mogą ograniczające widzialność mgły. Termometry wskażą od -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.