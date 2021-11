Pogoda na dziś - poniedziałek 22.11. Popada deszcz lub deszcz ze śniegiem

Pogoda na jutro: pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 3 l/mkw. Słabo popadać może także na Kaszubach, Kujawach i Warmii. W górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem rzędu 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.