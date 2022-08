Pogoda na dziś - poniedziałek, 22.08. W wielu regionach przydadzą się parasole, od 20 do 29 stopni

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę i opady deszczu na zachodzie kraju. W pozostałych regionach prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na południu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-90 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.