Pogoda na dziś - poniedziałek 21.11. Pochmurno, miejscami popada. Do 6 stopni na termometrach

Pogoda na dziś, czyli na poniedziałek 21.11. Dzień przyniesie ze sobą pochmurną aurę, a w większości regionów spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Aura będzie wilgotna i chłodna, chociaż termometry pokażą maksymalnie 6 stopni Celsjusza. W niektórych miejscach zapanują również niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie na południowym zachodzie Polski, a następnie również w centrum kraju i w północnych regionach. W ciągu dnia może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem, a na południu również deszcz. We wschodniej Polsce zapanuje umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie, ale nie będzie padać.

Termometry pokażą od -1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 6 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza będzie wysoka i wyniesie od 80 do 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Zapanują neutralne warunki biometeorologiczne, jednak w prawie całej zachodniej Polsce będą one miały niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego, a wieczorem przyniesie słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 2 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Na barometrach zobaczymy w południe 996 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie. W godzinach wieczornych mogą wystąpić słabe, przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W południe barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny poniedziałek z przejściowymi, słabymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 1 st. C. Zmienny wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę oraz przejściowe opady deszczu ze śniegiem, a następnie deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni, w porywach dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia wzrastającego do całkowitego oraz słabych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Barometry pokażą w południe 979 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

