Pogoda na dziś - poniedziałek 21.02. Chłodno i wietrznie, miejscami mogą pojawić się burze

Poniedziałek początkowo przyniesie w niemal całym kraju całkowite zachmurzenia z postępującymi w ciągu dnia przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu na zachodzie i północy zachmurzenie ponownie będzie wzrastać do całkowitego. Wszędzie prognozuje się opady deszczu, na zachodzie i północy również deszczu ze śniegiem. Istnieje 30-procentowe ryzyko pojawienia się burz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 stopni Celsjusza, przy czym najwyższe wartości prognozowane są nad ranem. W ciągu dnia temperatura będzie stopniowo spadać. Na zachodzie, północy i w centrum Polski wiatr będzie porywisty, osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, miejscami do 90 km/h. W górach i na wybrzeżu rozpędzi się do 100 km/h.