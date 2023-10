Pogoda na dziś - poniedziałek 2.10. Dzień pod znakiem chmur, mogą przydać się parasole

W poniedziałek czeka nas pochmurne niebo z większymi przejaśnieniami, a na południu także rozpogodzeniami. Na Pomorzu, Kaszubach, Kujawach, Warmii, Mazurach oraz miejscami w centrum prognozowane są słabe opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.