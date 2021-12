Pogoda na dziś - poniedziałek 20.12. Opady śniegu i silniejszy wiatr

Pogoda na dziś, czyli poniedziałek 20.12: pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i wschodzie. Okresami wystąpią opady śniegu - w większości kraju do 1-2 centymetrów, a w górach do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę, co będzie powodować zawieje śnieżne.