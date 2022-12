Pogoda na dziś - poniedziałek, 19.12. Miejscami popada deszcz ze śniegiem i marznący deszcz

W poniedziałek Polska zacznie dostawać się od zachodu pod wpływ wielkiego niżowego wiru powietrza Franziska znad Atlantyku. Zimne powietrze arktyczne zacznie być od zachodu wypierane przez łagodniejsze masy powietrza polarnego. Na ten dzień prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie okresami popada deszcz ze śniegiem i deszcz marznący do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -6/-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.