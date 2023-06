Pogoda na dziś - poniedziałek 19.06. Lokalnie zagrzmi, do 29 stopni na termometrach

Pogoda na dziś. Poniedziałek 19.06 będzie w większości kraju pogodny, chociaż w niektórych regionach spodziewane są burze i ulewny deszcz. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w większości regionów. Miejscami temperatura w ciągu dnia wzrośnie do nawet 29 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 19.06

W poniedziałek niebo nad Polską będzie na ogół pogodne. Na zachodzie i północnym wschodzie w ciągu dnia spowiją je jednak chmury, które przyniosą ze sobą przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, przez 26 st. C w regionach centralnych do 29 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.