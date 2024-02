Pogoda na dziś - poniedziałek 19.02. Deszczowy, lokalnie śnieżny początek tygodnia

Pogoda na dziś - poniedziałek 19.02

Poniedziałek przyniesie w całym kraju pochmurną aurę. Nad krajem od zachodu przechodzić będzie strefa opadów - spadnie od 5 do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie popada również deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 5 centymetrów. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 2 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce, przez 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C na południowym zachodzie i południu. Z kierunków południowych i zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.