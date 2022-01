Pogoda na dziś - poniedziałek 17.01. Silny wiatr da się we znaki mieszkańcom Polski

W poniedziałek (17.01) Polska znajdzie się w strefie frontowej, najpierw północ kraju, potem centrum i południe. Prognozuje się całkowite zachmurzenie. Poza tym wystąpią intensywne opady deszczu, przechodzące na wschodzie i południu w deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, a w górach śnieg. Spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast w górach sypnie 6-12 centymetrów śniegu. Za frontem się przejaśni i rozpogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr silny, w porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, 90-100 km/h nad morzem i na Wybrzeżu.