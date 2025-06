Pogoda na dziś. Poniedziałek 16.06 w większości kraju będzie pochmurny. Przesuwająca się nad Polską strefa opadów przyniesie miejscami ulewny deszcz, szczególnie obfity na obszarach górskich. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne.

Poniedziałkowy ranek w centralnej i wschodniej Polsce zapowiada się pogodnie. Na zachodzie zachmurzenie ma wzrastać do dużego, momentami całkowitego, oraz przelotnie padać deszcz. Strefa opadów ma wędrować od zachodnich krańców kraju w kierunku centrum - do końca dnia nie popada tylko na wschodnich krańcach.

W godzinach popołudniowych deszczowa strefa uaktywni się. Niewykluczone będą burze, najbardziej prawdopodobne i niebezpieczne w południowej i częściowo centralnej części kraju. Lokalnie może ulewnie padać do 20-40 litrów deszczu na metr kwadratowy, w górach nawet powyżej 60 l/mkw. Punktowo spadnie grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza w północnej Polsce do 29 st. C miejscami na południu. We wschodniej Polsce powieje słaby wiatr, zmienny lub południowo-zachodni. W regionach zachodnich wiatr okaże się umiarkowany, skręcający na północno-zachodni, okresowo silny - w porywach może sięgać 30-50 kilometrów na godzinę. W burzach powieje silnie, z podmuchami do 70-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent na wschodzie do ponad 90 procent w regionach południowych. Na wschodzie będzie nam ciepło, a na zachodzie odczujemy komfort termiczny. Zapanują głównie niekorzystne warunki biometeorologiczne, korzystne jedynie na wschodnich krańcach.

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek rano niebo nad Warszawą będzie pogodne, ale w ciągu dnia chmur ma być więcej, a w drugiej części dnia może także popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie najpierw słaby i południowy, później zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 30-50 km/h. Barometry wskażą w południe 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny poniedziałek z przelotnymi opadami. Termometry maksymalnie wskażą 20 st. C. Powieje południowy wiatr, skręcający na północno-zachodni, słaby do umiarkowanego i okresami dość silnego z porywami do 40-45 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie, a rano także opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresowo dość silny, sięgający w porywach do 30-50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Duże zachmurzenie prognozowane jest w poniedziałek we Wrocławiu. W pierwszej połowie dnia może przelotnie padać. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresowo dość silny z porywami 30-40 km/h. W południe barometry pokaż 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek rano upłynie w Krakowie pod znakiem małego zachmurzenia, wzrastającego w ciągu dnia do umiarkowanego i dużego. W drugiej części dnia spodziewane są opady deszczu, mogą wystąpić burze. Termometry wskażą do 29 st. C. Wiatr będzie początkowo zmienny, słaby, później umiarkowany i skręcający na zachodni i północno-zachodni, w burzy silny i porywisty. Na barometrach zobaczymy w południe 989 hPa.

