Pogoda na dziś - poniedziałek 13.03. Przed nami deszczowy i wietrzny dzień, na termometrach do 14 stopni

W poniedziałek w Polsce spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. Z zachodu na wschód przez kraj przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu - w południowych regionach może spaść do 2 litrów wody na metr kwadratowy, a na północy nawet 5-10 l/mkw. W godzinach porannych na wschodzie kraju może padać deszcz ze śniegiem, miejscami poprószy sam śnieg. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum do 14 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni wiatr, dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. W górach podmuchy mogą osiągać 50-70 km/h.