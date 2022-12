Pogoda na dziś - poniedziałek 12.12. Będą regiony, w których dosypie śniegu. Do 2 stopni Celsjusza

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury, przejaśnienia możliwe są wyłącznie na zachodzie kraju. W północnych regionach prognozowane są opady śniegu do 5-10 centymetrów, podobnie obficie padać będzie w górach. Z kolei w pozostałej części kraju suma opadów wyniesie - do 1-5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad morzem. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Jego porywy okresami mogą być dość silne i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę, przyczyniając się do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych, które ograniczą widzialność.